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Двое жителей Ярославской области подозреваются в незаконной организации азартных игр

На 40-летнего мужчину и 60-летнюю женщину возбудили уголовное дело

ТАСС, 5 января. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Ярославской области, которые подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщила в среду пресс-служба Следственного комитета СК России по региону.

"В отношении 40-летнего мужчины и 60-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подозреваемые, действуя в составе группы, организовывали и проводили азартные игры вне игорной зоны в Ярославле до 30 декабря 2021 года. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, изъяли игровое оборудование. О сумме дохода, полученного в результате незаконной деятельности, не сообщается.

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