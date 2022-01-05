В ДТП с автомобилем скорой помощи в Ленобласти погиб человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. При столкновении машины Daewoo Nexia и автомобиля скорой помощи на трассе М-10 в Ленинградской области погиб человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"5 января 2021 года около 19:20 на автодороге М-10 в поселке Ушаки Тосненского района Ленинградской области 27-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, управляя автомобилем Daewoo Nexia, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем скорой помощи Ford Transit под управлением водителя 1971 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, личность которого устанавливается, пассажир автомобиля Daewoo Nexia, скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В машине скорой помощи никто не пострадал.