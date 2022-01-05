Девочка погибла в ДТП в Вологодской области

ВОЛОГДА, 5 января. /ТАСС/. Четырехлетняя девочка погибла, двое взрослых получили травмы при столкновении двух легковых машин в Сокольском районе Вологодской области. Авария произошла на 510-м км трассы М-8 Москва - Архангельск, сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

"5 января в Сокольском районе около 15:20 мск на 510-м км автодороги Москва - Архангельск произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной версии, женщина 1991 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением мужчины 1951 года рождения. В результате ДТП пострадали оба водителя. Четырехлетняя девочка, находившаяся на переднем правом сиденье Hyundai Solaris, получила смертельную травму", - говорится в сообщении.

По информации УМВД, пострадавшую женщину-водителя доставили в медучреждение Вологды, водителя второй машины - в больницу Сокола.