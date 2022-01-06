Взрывных устройств в аэропортах и ТЦ Москвы и Подмосковья не обнаружили

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Специалисты проверили все якобы заминированные ТЦ и аэропорты в Московском регионе и не нашли взрывных устройств, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Каких-либо взрывных устройств в аэропортах и торговых центрах на территории Москвы и Подмосковья не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что проверка проводится во всех торговых центрах и аэропортах Москвы и Подмосковья после анонимного сообщения о "минировании". В Москве часть ТЦ эвакуировали, в частности, есть информация о том, что порядка 400 посетителей и сотрудников Центрального детского магазина вывели на улицу. Кроме того, эвакуировали торговый комплекс "Шоколад".