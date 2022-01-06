В результате массовых ДТП в Тульской области пострадал 21 человек

ТАСС, 6 января. Пятеро детей и 16 взрослых пострадали, по предварительным данным, в результате массовых ДТП, произошедших в среду на федеральных трассах в Тульской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"У нас 21 человек пострадал в результате ДТП на федеральных трассах, [в том числе] пять детей", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, общее число пострадавших определили после подсчета всех пострадавших в ДТП на федеральных автодорогах в регионе.

Ранее сообщалось, что за сутки на пяти участках трассы М-4 "Дон" в Тульской области столкнулись порядка 120 транспортных средств. Несколько ДТП произошли из-за непогоды. Ранее сообщалось, что в результате аварий 17 человек получили травмы, в том числе пятеро детей.