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У Камчатки зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3

Толчки в населенных пунктах не ощущались

ТАСС, 6 января. Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировали в Беринговом море у Камчатки, сообщила в четверг пресс-служба краевого главка МЧС.

"По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, утром 6 января в акватории Берингова моря зарегистрировано сейсмособытие", - говорится в сообщении.

Землетрясение произошло на глубине 66,6 км. Эпицентр находился в 180 км юго-восточнее села Никольского. Отмечается, что в населенных пунктах толчки не ощущались. Звонки в диспетчерскую службу муниципальных районов от населения не поступали.

Теги
РоссияКамчатский край
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