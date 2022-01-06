В Москве возбудили дело после ложного сообщения о минировании посольства Казахстана

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Москве по факту ложного сообщения неизвестного об угрозе взрыва в посольстве Казахстана, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В среду на электронную почту посольства Казахстана на Чистопрудном бульваре в Москве пришло письмо о готовящемся взрыве", - сказал собеседник агентства. Здание обследовали кинологи, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. "По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", - добавил источник. Санкции статьи предполагают до пяти лет лишения свободы.

2 января в нескольких городах Казахстана начались акции протеста. Позднее они распространились на другие города, в том числе Алма-Ату, и 5 января переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождающиеся мародерством и нападениями на госучреждения. В результате более тысячи человек пострадали, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Первые подразделения миротворцев уже приступили к выполнению задачи в Казахстане.