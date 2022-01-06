Суд арестовал двух подозреваемых в убийстве девочки в Костроме

КОСТРОМА, 6 января. /ТАСС/. Свердловский районный суд Костромы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум подозреваемым в убийстве пятилетней девочки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Свердловский районный суд города Костромы постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения мужчин под стражу сроком на два месяца", - сообщила собеседница агентства.

Ранее следователи задержали двух подозреваемых в убийстве ребенка в Костроме. Предварительно установлено, что 4 января девочка гуляла на улице, откуда ее забрали двое мужчин. Подозреваемые признались в убийстве ребенка. Тело девочки обнаружили в комнате одного из общежитий Костромы.

По данным пресс-службы прокуратуры Костромской области, один из двух подозреваемых в убийстве ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов. Другой подозреваемый ранее был судим за совершение кражи, испытательный срок, установленный судом, не истек.