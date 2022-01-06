В Архангельске погибли два ребенка при пожаре в деревянном многоквартирном доме

ТАСС, 6 января. Два ребенка погибли во время пожара в квартире, расположенной в двухэтажном деревянном многоквартирном доме в Архангельске. Прокуратура Архангельской области организовала проверку по данному факту, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"Прокуратурой Архангельской области организована проверка в связи с пожаром, в котором погибли двое детей. По предварительной информации в квартире, расположенной в двухэтажном деревянном многоквартирном доме №49 на ул. Стахановская в Архангельске, произошел пожар, в результате которого погибли двое детей - мальчик 2018 года рождения и девочка 2020 года рождения", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, дети находились одни, без присмотра. В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья, а также будет дана оценка достаточности принимаемых ответственными должностными лицами мер по профилактике пожаров, добавили в пресс-службе. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Следственными органами устанавливаются обстоятельства трагедии, ход доследственной проверки находится на контроле прокуратуры Архангельской области.