Пострадавшие страны обвинили Иран в отказе платить компенсацию за сбитый Boeing

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Украина, Великобритания, Канада и Швеция заявили, что Иран уклоняется от переговоров и отказывается выплачивать компенсации за сбитый два года назад пассажирский самолет Boeing компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Об этом в четверг говорится в размещенном на сайте МИД Украины совместном документе международной группы, в которую входят представители названых стран.

"Несмотря на наши усилия за последние два года и многочисленные попытки решить этот вопрос путем переговоров, международная группа определила, что все дальнейшие попытки убедить Иран и вступить в переговоры бесполезны", - говорится в нем. В документе подчеркивается, что теперь международная группа сосредоточится на поиске решения "в соответствии с нормами международного права".

Страны, говорится в тексте, выражают единство в обязательстве привлечь Иран к ответственности за действия и бездействие его гражданских и военных должностных лиц, а также обещают сделать все для полного возмещения ущерба.

Рейс PS752 МАУ потерпел катастрофу вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 11 января иранские военные объявили, что сбили пролетавший рядом с их объектом самолет по ошибке, приняв его за вражескую цель. Тегеран передал Киеву проект технического отчета о причинах крушения. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его попыткой скрыть истинные причины катастрофы.

В июне 2021 года официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили заявил, что Тегеран планирует полностью выплатить компенсации в размере $150 тыс. семьям погибших в катастрофе. До этого он сообщал, что суд над подозреваемыми в причастности к инциденту пройдет в Иране в ближайшее время.

В середине декабря 2021 года Великобритания, Канада, Украина и Швеция призвали власти Ирана вступить в переговоры о выплате компенсаций, пригрозив в противном случае международным разбирательством. 4 января 2022 года стало известно, что суд в канадской провинции Онтарио постановил выплатить за счет Ирана компенсацию в размере 107 млн канадских долларов (около $84 млн) семьям шести канадцев, погибших в авиакатастрофе.