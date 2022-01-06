СМИ: золотой фонд казахского кино сгорел в результате беспорядков в Алма-Ате

НУР-СУЛТАН, 6 января. /ТАСС/. Фильмы золотого фонда казахского кино сгорели в результате беспорядков в Алма-Ате. Об этом сообщил в четверг телеканал "Атамекен бизнес" .

Телеканал также отмечает, что в золотой фонд входили шедевры казахского кинематографа. При этом "Атамакен бизнес" не уточняет, копии каких именно фильмов пострадали в результате событий в Алма-Ате и где они хранились.

Киностудия "Казахфильм" была основана в 1934 году, находится в Алма-Ате. В советский период на студии были созданы известные фильмы, становившиеся лидерами всесоюзного проката. Среди них - "Конец атамана" (1972, режиссер Шакен Айманов, 30,6 млн зрителей), "Тайны мадам Вонг" (1986, режиссер Степан Пучинян, 30,1 млн зрителей), "Девушка-джигит" (1955, режиссер Павел Боголюбов, 27,8 млн зрителей), "Там, где цветут эдельвейсы" (1966, режиссер Ефим Арон и Шарип Бейсембаев, 25, 3 млн зрителей), "Транссибирский экспресс" (1978, режиссер Эльдор Уразбаев, 23,8 млн зрителей), "Игла" (1988, режиссер Рашид Нугманов, 15,5 млн зрителей).