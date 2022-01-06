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В ДТП в центре Москвы погибла пациентка скорой помощи

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Пациентка кареты скорой помощи погибла в аварии с легковушкой и трамваем в центре Москвы.

"По предварительной информации, на улице Абельмановская столкнулись легковой автомобиль Peugeot и автомобиль скорой медицинской помощи, который от удара столкнулся с трамваем. В результате погибла 65-летняя женщина, есть пострадавшая", - сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, погибшая была пациенткой скорой помощи.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе московского главка полиции, в результате аварии, по предварительным данным, пострадали два человека и один погиб. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП.

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