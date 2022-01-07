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Источник: при жесткой посадке частного вертолета в Башкирии погиб один человек

По предварительным данным, еще двое пострадали

ТАСС, 7 января. Один человек погиб и двое, по предварительным данным, пострадали при жесткой посадке частного вертолета в Башкирии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в экстренных службах.

"Вертолет Eurocopter AS350 совершил жесткую посадку в Благовещенском районе Башкирии, в четырех километрах от населенного пункта Карагайкуль. На его борту находились пилот и два пассажира. Погиб один человек, еще двое, предварительно, пострадали", - сказал источник.

По его словам, сообщение об аварии поступило от очевидцев. "Вертолет совершал частный полет. Он вылетел с вертолетной площадки "Металобаза" города Уфы и летел в село Павловка МР Нуримановского района", - сообщили в экстренных службах. После жесткой посадки пожара не последовало. На земле жертв и разрушений нет.

По факту произошедшего с вертолетом Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов.

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