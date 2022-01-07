Один человек погиб и двое травмированы при жесткой посадке вертолета в Башкирии

ТАСС, 7 января. Один человек погиб, двое получили травмы при жесткой посадке частного вертолета вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Башкирии. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, 6 января 2022 года около 23:20 (мск) вертолет марки AS350, бортовой номер RA-07219, совершил жесткую посадку вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан. Частный вертолет совершал полет по маршруту Уфа - с. Павловка. На борту находились три человека, два из них травмированы, один погиб", - сообщили в СК.

Следователями Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

Также сообщается, что связь с пилотом вертолета в настоящее время налажен.

"С пилотом вертолета налажена связь. Из-за обильных осадков снега доступ к месту происшествия затруднен. Ведутся работы по организации доступа транспорта к месту жесткой посадки", - говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, пострадавших госпитализировали. По уточненной информации СК, операция по доставлению пострадавших в больницу продолжается.

"Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивают медики", - говорится в сообщении.

Как позже уточнили в СК, операция по доставлению пострадавших в больницу продолжается, задействован медицинский вертолет.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что группировка Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 25 человек и восьми единиц техники ведет поиск экипажа вертолета. Сообщалось также, что после жесткой посадки вертолета пожара не последовало.

По данным из открытых источников, ранее этим вертолетом владел депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко, умерший в 2017 году.