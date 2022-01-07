Спасатели завершили поисковые работы на месте жесткой посадки вертолета в Башкирии

УФА, 7 января. /ТАСС/. Спасатели завершили поисковые работы на месте совершившего жесткую посадку вертолета в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

"Поисково-спасательные работы завершены. Спасатели приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России совместно с медиками центра медицины катастроф обнаружили вертолет, совершивший жесткую посадку, и с помощью ручного гидравлического инструмента произвели деблокирование пострадавших", - говорится в распространенном сообщении.

Поздно вечером в Благовещенском районе Башкирии в 4 км от населенного пункта Карагайкуль совершил жесткую посадку вертолет Eurocopter AS350. Он летел из Уфы в село Павловка Нуримановского района, на его борту находились пилот и два пассажира. Погиб один человек, еще двое пострадали, их эвакуируют медицинским вертолетом в лечебное учреждение. После жесткой посадки пожара не последовало.

По данным из открытых источников, ранее этим вертолетом владел депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко, умерший в 2017 году.