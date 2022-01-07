В ДТП на трассе в Ульяновской области погибли три человека

УЛЬЯНОВСК, 7 января. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на трассе в Ульяновской области, в результате ДТП три человека погибли, включая двух подростков. Еще восемь человек получили травмы, сообщает в пятницу портал "МВД Медиа".

"7 января, примерно 02:20, на 144-м км автодороги Казань - Буинск - Ульяновск Цильнинского района Ульяновской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota RAV4 и Mercedes Benz. В результате ДТП три человека погибли, среди них два несовершеннолетних ребенка 2007 года рождения, восемь человек получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 52-летний водитель Toyota RAV4 столкнулся с автомобилем Mercedes Benz под управлением 47-летнего. Прочие обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщается на сайте регионального ГУ МЧС, авария произошла у села Кашинка. В ликвидации последствий аварии участвовали семь человек и три единицы техники.