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В результате взрыва газа в жилом доме Пензы погибли два человека

Из дома эвакуировали 25 человек

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Два человека погибли в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Пензе. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в экстренных службах.

"В квартире на пятом этаже пятиэтажного дома произошел хлопок газовоздушной смеси и начался пожар. В ходе тушения возгорания обнаружены тела двух погибших", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из дома эвакуировали 25 человек. "Несущие конструкции здания не повреждены, разрушено только два оконных проема", - сообщили в экстренных службах. Причины случившегося выясняются.

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