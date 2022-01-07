Один из пострадавших при жесткой посадке вертолета в Башкирии умер по дороге в больницу

УФА, 7 января. /ТАСС/. Число погибших при жесткой посадке вертолета в Башкирии увеличилось до двух, один из пострадавших при ЧП умер по дороге в больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

"В результате жесткой посадки погибли два человека: мужчина 1986 года рождения скончался на месте и мужчина 1963 года рождения скончался при транспортировке в карете скорой медицинской помощи", - сказали в ведомстве. Кроме того, травмы получил еще человек, мужчина 1974 года рождения. По информации врачей, состояние его травм средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что вечером в четверг в Благовещенском районе Башкирии в 4 км от населенного пункта Карагайкуль совершил жесткую посадку вертолет Eurocopter AS350. Он летел из Уфы в село Павловка Нуримановского района, на его борту находились пилот и два пассажира. По данным из открытых источников, ранее этим вертолетом владел депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко, умерший в 2017 году.