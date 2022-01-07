СК возбудил дело по факту гибели двух человек после жесткой посадки вертолета в Башкирии

ТАСС, 7 января. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек после жесткой посадки вертолета в Башкирии. Об этом говорится в пятницу в сообщении ведомства.

"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России после проведения комплекса проверочных мероприятий по факту авиационного происшествия с вертолетом в Башкирии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек")", - отмечается в сообщении.

В результате происшествия два пассажира погибли, командир воздушного судна с различными травмами доставлен в больницу. Вертолет получил значительные механические повреждения.

Среди приоритетных версий произошедшего рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.

По данным из открытых источников, ранее этим вертолетом владел депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко, который умер в 2017 году.