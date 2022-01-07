СК возбудил дело по факту гибели двух человек в результате взрыва газа в Пензе

ТАСС, 7 января. Следственное управление СК РФ по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек в результате взрыва газа в жилом доме в Пензе. Об этом говорится в пятницу в сообщении ведомства.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области по факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц")", - отмечается в сообщении.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия с привлечением сотрудников МЧС и газовой службы. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников организации, отвечающей за оказание услуг, а также собственника жилого помещения.

Прокуратура Пензенской области организовала проверку по факту произошедшего. В сообщении надзорного ведомства говорится, что сотрудники прокуратуры выясняют, насколько соблюдались требования законодательства об обеспечении безопасного содержания и использования газового оборудования.

Для жильцов подъезда, где произошел пожар, развернули эвакуационный пункт на базе гимназии № 53, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области. Днем в пятницу пройдет комплексное обследование дома. По предварительным данным, конструкции дома не повреждены, сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем аккаунте в Instagram.

По данным следствия, в ночь на 7 января в одной из квартир, расположенной на пятом этаже жилого дома по улице Мира в Пензе, произошел взрыв газа и возгорание. В результате погибли двое мужчин.