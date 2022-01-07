Полиция проводит проверку по факту пропажи москвички в Казахстане

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Москвичка пропала в Казахстане. Полиция проводит проверку по заявлению от ее сестры. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило заявление от жительницы Москвы о том, что ее сестра поехала в Казахстан на новогодние праздники и перестала выходить на связь. Начата доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.

Как рассказала полицейским заявительница, ее сестра уехала в город Жезказган со своим другом. До 5 января ее сестра выходила на связь, последний раз она была в онлайне около шести утра того же дня. В настоящее время ее телефон, а также номер ее друга, недоступны.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи человек, есть погибшие.