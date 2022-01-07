В аварии с микроавтобусом на посту ДПС в Ингушетии погиб один человек

МАГАС, 7 января. /ТАСС/. Микроавтобус наехал на ограждение поста ДПС в Ингушетии, в результате аварии один человек погиб, еще один получил травмы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"7 января в дежурную часть МВД по Республике Ингушетия поступило сообщение о том, что водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito совершил наезд на ограждение стационарного поста ДПС "Маяк-12" МО МВД РФ "Малгобекский", расположенный в поселке Южный Малгобекского района. В результате ДТП пассажир автомашины скончался на месте, водитель госпитализирован в реанимационное отделение Малгобекской больницы", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции, несшие службу на посту, не пострадали. "Повреждены ограждение поста и размещенное на нем оборудование. Сумма ущерба устанавливается", - уточняется в сообщении ведомства.