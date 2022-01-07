В Ростове-на-Дону мужчине оторвало кисти рук при подрыве неизвестного взрывного устройства

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 января. /ТАСС/. Мужчину обнаружили в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону с оторванными кистями рук, предварительно, из-за подрыва неустановленного взрывного устройства. При обследовании его квартиры сработало еще одно устройство. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах Ростовской области.

"В многоквартирном доме в Ростове-на-Дону обнаружен мужчина с оторванными кистями рук. При обследовании квартиры мужчины сработало еще одно взрывное устройство. Незначительные травмы получил сотрудник ОМОН", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства происшествия устанавливаются.