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На продуктовом складе в Химках произошел пожар

Существует угроза перехода огня на склад с красками

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Пожар произошел на продуктовом складе в Химках, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. В пресс-службе МЧС России агентству подтвердили факт пожара

"В Химках на Рабочей улице горит продуктовый склад, площадь возгорания - 2 тыс. кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Существует угроза перехода огня на склад с красками. В помощь подмосковным пожарным направлены столичные пожарные. Информация о погибших и пострадавших в ведомство не поступала. К тушению привлечены 49 человек и 15 единиц техники.

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