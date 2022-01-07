На продуктовом складе в Химках произошел пожар

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Пожар произошел на продуктовом складе в Химках, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. В пресс-службе МЧС России агентству подтвердили факт пожара

"В Химках на Рабочей улице горит продуктовый склад, площадь возгорания - 2 тыс. кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Существует угроза перехода огня на склад с красками. В помощь подмосковным пожарным направлены столичные пожарные. Информация о погибших и пострадавших в ведомство не поступала. К тушению привлечены 49 человек и 15 единиц техники.