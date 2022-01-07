СМИ: число жертв обрушения столовой в Чунцине возросло до шести

ПЕКИН, 7 января. /ТАСС/. Количество погибших в результате обрушения столовой в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая возросло до шести человек. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Ранее Центральное телевидение Китая сообщало о трех погибших.

Как передает "Синьхуа", по данным на 19:00 по местному времени (14:00 мск), спасателям удалось извлечь из-под завалов 15 человек, шесть из которых погибли. В настоящее время ведутся поиски еще 11 человек, оказавшихся под завалами.

Инцидент произошел в пятницу в городском районе Улун около 12:10 по местному времени (07:10 мск). Как сообщило Центральное телевидение Китая, предположительно, причиной обрушения здания, где расположена столовая, стали утечка и взрыв газа. Телеканал также передавал, что под завалами оказалось не менее 20 человек.