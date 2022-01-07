В ДТП в Ульяновской области погибли двое игроков казанской команды по регби "Энергия"

УЛЬЯНОВСК, 7 января. /ТАСС/. Подростки, погибшие в ночь на 7 января в ДТП в Ульяновской области, были игроками казанской команды по регби "Энергия". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в официальной группе Федерации регби России во "ВКонтакте".

"В ночь на 7 января автомобиль с юными игроками казанской "Энергии" разбился в ДТП. Двое ребят и мать одного из регбистов погибли", - отмечается в сообщении.

Игроки возвращались с рождественского турнира из Пензы. Федерация выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших в аварии.

Авария произошла в ночь на 7 января на участке трассы Казань - Буинск - Ульяновск возле села Кашинка в Цильнинском районе. Столкнулись автомобили Mercedes Benz и Toyota RAV4. В результате ДТП погибли три человека - 60-летняя женщина и двое подростков в возрасте 14 и 12 лет. Еще восемь человек получили различные травмы в результате ДТП, в их числе водитель и пять пассажиров Mercedes Benz, в том числе один несовершеннолетний, а также два несовершеннолетних пассажира автомобиля Toyota RAV4. Следственные органы СК РФ по Ульяновской области по факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона, шесть из восьми пострадавших госпитализированы, в том числе два ребенка. Пять человек находятся в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи имени Е.М. Чучкалова. Двое из них, в том числе несовершеннолетний, в тяжелом состоянии. Еще один ребенок госпитализирован в Ульяновскую областную детскую клиническую больницу имени Ю. Ф. Горячева. Информация о его состоянии на данный момент уточняется. Еще двое пострадавших в госпитализации не нуждались.