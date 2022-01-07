Пожар на складе в Химках локализовали

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Пожарные локализовали крупное возгорание на складе в подмосковных Химках, сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"В 19:05 мск - локализация на площади 2 800 кв. метров", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Химках на Рабочей улице загорелся продуктовый склад, площадь возгорания составляла 2 тыс. кв. метров. Позже площадь выросла и огонь перекинулся на соседний склад с автоэмалями. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Предварительно, пострадавших нет.

Как уточняет корреспондент ТАСС, столб дыма от горящего склада в Химках виден из столичного северо-западного района Тушино.