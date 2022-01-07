В Вологодской области задержали подозреваемого в убийстве трех человек

ВОЛОГДА, 7 января. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве престарелого мужчины, женщины и ее малолетнего ребенка задержан в Вологодской области. Тела убитых были обнаружены в начале января, из квартиры пенсионера похищены деньги. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Вологодской области.

"В Вологодской области задержан подозреваемый в убийстве престарелого мужчины, а также женщины и малолетнего ребенка <…>. В начале января 2022 года следователям СК поступило сообщение об обнаружении в квартире дома на ул. Ветошкина в Вологде тела 83-летнего мужчины, а через несколько дней в квартире на ул. Беляева в Вологде - тел 34-летней женщины и ее трехлетнего сына <…>. Накануне следователями СК совместно с сотрудниками полиции установлено местонахождение мужчины 1995 года рождения, который доставлен в следственные органы и задержан в порядке статей 91-92 УПК РФ", - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

По информации следствия, из квартиры пенсионера были похищены деньги. Способ сокрытия следов преступлений был схож между собой, в связи с чем у следствия появились основания полагать, что они совершены одним лицом. Уголовные дела соединены в одно производство. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.

По данным пресс-службы УМВД по области, подозреваемым оказался ранее судимый вологжанин 1995 года рождения.