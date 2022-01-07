{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Нижегородской области два человека погибли при пожаре в частном доме

ЧП произошло на улице Кулибина в городе Балахна

ТАСС, 7 января. Тела двух человек обнаружены в пятницу после пожара в частном жилом доме в городе Балахна Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по региону.

"На месте пожара обнаружены двое погибших. Оба мужчины, личности устанавливаются", - отмечается в сообщении.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Кулибина в городе Балахна поступило в 19:38 мск. В 20:30 мск возгорание ликвидировано на площади 48 кв. м. Причина пожара устанавливается.

Теги
РоссияНижегородская область
В Апатитах эвакуировали восемь человек из-за пожара на крыльце кинотеатра
В результате ЧП никто не пострадал
Читать полностью