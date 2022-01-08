В Кемеровской области произошел пожар в пансионате "Золотой век"

ТАСС, 8 января. Пожар вспыхнул в пансионате "Золотой век" в СНТ "Печатник" в Кемеровской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 23:02 мск поступило сообщение о пожаре в пансионате "Золотой век" по адресу: Кемеровская область, Кемеровский муниципальный округ, СНТ "Печатник", 11-я аллея. Горели личные вещи на площади 10 кв. м. К сожалению, есть погибшие", - сказали в ведомстве.

Возгорание возникло на первом этаже здания. По предварительным данным, жертвами пожара стали четыре человека. Еще 48 человек были эвакуированы, из них 16 - это лежачие пациенты. К тушению пожара привлечены 48 человек и 14 единиц техники.

Источник в медицинских службах сообщил ТАСС, что медики осматривают эвакуированных постояльцев частного дома престарелых, среди них могут быть пострадавшие.

"В настоящее время медики осматривают эвакуированных из пансионата, среди них могут быть пострадавшие от факторов пожара", - сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах отметил, что автоматическая пожарная сигнализация сработала в здании штатно.

По данным из открытых источников, пансионат коммерческий и предназначен для круглосуточного пребывания пожилых людей.

В новость внесена правка (01:40 мск) - уточняется формулировка в шестом абзаце, верно - автоматическая пожарная сигнализация.