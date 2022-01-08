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В ЕДДС назвали возможную причину пожара в пансионате "Золотой век" в Кузбассе

По данным службы, ею могло стать короткое замыкание

ТАСС, 8 января. Короткое замыкание, по предварительным данным, стало причиной пожара в пансионате для пожилых "Золотой век" в Кемеровской области. Всего в пансионате находились 48 человек, четверо из них погибли, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе Кемеровского муниципального района.

"Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание, возгорание было на площади 10 кв. м, данных о ликвидации пока нет. Всего в пансионате находились 48 человек, четверо из них погибли", - сообщила собеседница агентства.

Ранее в МЧС России сообщили, что в 23:02 мск поступила информация о пожаре в пансионате "Золотой век" в СНТ "Печатник" в Кемеровской области. Горели личные вещи на площади 10 кв. м.

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РоссияКемеровская область
В Кузбассе ликвидировали возгорание в пансионате
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