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В Кузбассе ликвидировали возгорание в пансионате

По словам источника в экстренных службах, все эвакуированные вернулись обратно в учреждение

ТАСС, 8 января. Пожар в здании пансионата "Золотой век" в Кемеровской области, где погибли четыре человека, ликвидирован. Все эвакуированные вернулись в здание, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Возгорание на данный момент ликвидировано, все вернулись в заведение", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области информацию о ликвидации пожара подтвердили. Площадь возгорания составила 10 кв. м.

По словам источника в экстренных службах, пожар в учреждении начался с бойлерной из-за аварийного режима работы электрооборудования.

"В результате аварийного режима электрооборудования в бойлерной пансионата произошло возгорание", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что бойлерная находится напротив комнат, где размещались пожилые люди. "Четверо из них в результате погибли от отравления продуктами горения", - сказал источник.

Он также отметил, что МЧС за прошедший год дважды проверяло пансионат, большая часть выявленных нарушений пожарной безопасности была в нем устранена.

"За прошедший год было проведено две проверки, было выявлено 18 нарушений требований пожарной безопасности, 15 из них было устранено", - сказал источник. Он добавил, что по фактам нарушений были составлены административные протоколы.

Теги
РоссияКемеровская область
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