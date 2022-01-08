Директора пансионата в Кузбассе штрафовали за нарушения пожарной безопасности в здании

ТАСС, 8 января. Директор пансионата для престарелых "Золотой век" в Кемеровской области, где в субботу при пожаре погибли четыре человека, в конце декабря 2021 года была оштрафована на 15 тыс. рублей за повторные нарушения требований пожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В 2021 году в пансионате проводилось две проверки. Первая была в марте, тогда выявили 18 нарушений пожарной безопасности. Вторая внеплановая проверка по контролю за их устранением проводилась в конце декабря 2021 года. По ее результатам директор пансионата 27 декабря была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 000 рублей по ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП ("Повторное нарушение требований пожарной безопасности")", - сказал источник.

По его словам, в отношении директора пансионата также был составлен протокол по ч. 12 ст. 19.5 КоАП ("Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор"). Еще два протокола составлены в отношении индивидуального предпринимателя, которому принадлежит пансионат, один из них направлен на рассмотрение в мировой суд. Всего в ходе декабрьской проверки в пансионате выявили три нарушения.

По данным из открытых источников, пансионат открылся в 2020 году как микропредприятие, численность его персонала не могла превышать 15 человек.