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Что известно о пожаре в пансионате в Кузбассе

Что известно о пожаре в пансионате в Кузбассе

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

Пожар произошел 8 января в пансионате "Золотой век" в Кемеровской области. В результате ЧП погибли четыре человека, об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. 

ТАСС собрал основные факты, которые известны об инциденте на данный момент.

Что произошло

  • Пожар возник на первом этаже здания, расположенного по адресу: Кемеровский муниципальный округ, СНТ "Печатник", 11-я аллея. Площадь возгорания составила 10 кв. м. По данным МЧС, горели личные вещи.
  • Из здания были эвакуированы 48 человек, из них 16 - это лежачие пациенты. В тушении возгорания были задействованы 48 человек и 14 единиц техники.
  • В данный момент возгорание ликвидировано. Постояльцы и персонал вернулись обратно в здание. 
  • В ЕДДС возможной причиной пожара назвали короткое замыкание. 
  • По словам источника в экстренных службах, пожар начался с бойлерной из-за аварийного режима работы электрооборудования. Он отметил, что бойлерная находится напротив комнат, где размещались пожилые люди. Причиной смерти погибших стало отравление продуктами горения. 
  • Источник также добавил, что во время ЧП в здании дежурили только две сиделки. Система пожарной сигнализации сработала в заведении штатно.
  • Прокуратура региона организовала проверку в связи с ЧП. На место происшествия выехал прокурор Кемеровского района Константин Майер.

Что известно о пансионате

  • По данным из открытых источников, пансионат "Золотой век" принадлежит частному предпринимателю, он рассчитан на круглосуточное пребывание постояльцев. Учреждение открылось в 2020 году как микропредприятие, то есть численность его персонала не может превышать 15 человек.
  • По данным источника в экстренных службах, МЧС за прошедший год дважды проверяло пансионат, было выявлено 18 нарушений требований пожарной безопасности, 15 из них в здании устранили. 
  • В конце декабря 2021 года директор учреждения была оштрафована на 15 тыс. рублей за повторные нарушения требований пожарной безопасности. В ее отношении также был составлен протокол по ч. 12 ст. 19.5 КоАП ("Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор"). Еще два протокола составлены в отношении индивидуального предпринимателя, которому принадлежит пансионат, один из них направлен на рассмотрение в мировой суд.
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