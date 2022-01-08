Что известно о пожаре в пансионате в Кузбассе

Пожар произошел 8 января в пансионате "Золотой век" в Кемеровской области. В результате ЧП погибли четыре человека, об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

ТАСС собрал основные факты, которые известны об инциденте на данный момент.

Что произошло

Пожар возник на первом этаже здания, расположенного по адресу: Кемеровский муниципальный округ, СНТ "Печатник", 11-я аллея. Площадь возгорания составила 10 кв. м. По данным МЧС, горели личные вещи.

Из здания были эвакуированы 48 человек, из них 16 - это лежачие пациенты. В тушении возгорания были задействованы 48 человек и 14 единиц техники.

В данный момент возгорание ликвидировано. Постояльцы и персонал вернулись обратно в здание.

В ЕДДС возможной причиной пожара назвали короткое замыкание.

По словам источника в экстренных службах, пожар начался с бойлерной из-за аварийного режима работы электрооборудования. Он отметил, что бойлерная находится напротив комнат, где размещались пожилые люди. Причиной смерти погибших стало отравление продуктами горения.

Источник также добавил, что во время ЧП в здании дежурили только две сиделки. Система пожарной сигнализации сработала в заведении штатно.

Прокуратура региона организовала проверку в связи с ЧП. На место происшествия выехал прокурор Кемеровского района Константин Майер.

Что известно о пансионате