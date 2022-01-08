Медики рассказали о состоянии эвакуированных при пожаре в пансионате в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 8 января. /ТАСС/. Медики скорой помощи осмотрели всех постояльцев частного пансионата "Золотой век" в Кемеровском районе Кузбасса, которые были ночью эвакуированы при пожаре в учреждении. Пострадавших среди них нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Кузбасского центра медицины катастроф.

Что известно о пожаре в пансионате в Кузбассе

"Все эвакуированные осмотрены врачами скорой помощи, пострадавших среди них нет, госпитализация никому не потребовалась", - сказали в пресс-службе.

Пожар возник в ночь на субботу на первом этаже двухэтажного здания пансионата. Были эвакуированы 48 человек, погибли четверо. По данным источника ТАСС, пожар начался с бойлерной из-за аварийного режима работы электрооборудования. Возгорание было ликвидировано на площади 10 кв. м.