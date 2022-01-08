В Дагестане в результате хлопка газа в частном доме пострадали три человека

МАХАЧКАЛА, 8 января. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в Тарумовском районе Дагестана. Прокуратура организовала проверку, сообщила в субботу ТАСС старший помощник прокурора региона Татьяна Голубова.

"Прокуратурой республики организована проверка информации о хлопке газовоздушной смеси в Тарумовском районе. По предварительным данным, в частном жилом доме в населенном пункте Имунный произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадали трое человек, из них двое - дети", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в ходе надзорных мероприятий будут установлены причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования",- добавила она.