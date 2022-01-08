Пожар уничтожил весь скот на ферме в Хабаровском крае

ТАСС, 8 января. В Хабаровском крае в субботу днем сгорели здание фермы и 180 голов крупного и мелкого рогатого скота, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения строение было полностью охвачено огнем, в здании находились животные. Из-за позднего обнаружения пожар быстро распространился по деревянным конструкциям. На месте расчеты незамедлительно приступили к работам по ликвидации пламени. 180 голов крупного и мелкого рогатого скота спасти не удалось", - говорится в сообщении.

По информации управления, огонь охватил 200 кв. м, ликвидировать пожар удалось в 16:09 (09:09 мск). В настоящий момент сотрудниками Госпожнадзора проводится проверка по факту пожара, в ходе которой будут установлены виновные и все обстоятельства. На месте происшествия работали 15 человек и четыре единицы техники.