Сотрудника полиции убили в результате стрельбы под Курганом

ТАСС, 8 января. Один полицейский убит, еще один получил ранения в результате стрельбы под Курганом. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается в субботу на сайте прокуратуры Курганской области.

"Установлено, что местный житель в ночь на 8 января 2022 года из нарезного ружья произвел выстрелы по полицейскому автомобилю УАЗ, который находился около отдела полиции. В результате чего один сотрудник полиции погиб на месте, еще один получил ранения. При пресечении противоправных действий нападавшего и его задержании он получил телесное повреждение, от которого скончался", - говорится в сообщении.

Как уточнили в СУ СК РФ по Курганской области, в отношении 44-летнего жителя поселка Мишкино возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), при расследовании которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.