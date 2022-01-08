Глава СК затребовал доклад о расследовании нападения на полицейских под Курганом

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников полиции в Курганской области. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе СК.

"Председатель СК поручил руководителю следственного управления Следственного комитета по Курганской области Францишко Б. В. доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - сообщили в ведомстве.

В ночь на 8 января 44-летний местный житель из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в полицейских, находившихся в автомобиле марки УАЗ, припаркованном недалеко от районного отдела полиции. Один из сотрудников полиции погиб на месте, второй госпитализирован. "При пресечении противоправных действий нападавшего и его задержании он был ликвидирован", - сообщили в СК.