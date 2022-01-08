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Не менее 17 человек погибли в результате ДТП в Египте

Еще 17 человек с тяжелыми травмами были госпитализированы в ближайшие больницы
© EPA/KHALED ELFIQI, архив

КАИР, 8 января. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек стали жертвами крупного ДТП с участием автобуса и микроавтобуса в южной части Синайского полуострова в Египте. Об этом сообщила в субботу в своей электронной версии местная газета Al-Ahram.

По ее информации, инцидент произошел на международной трассе примерно в десяти километрах от города Эт-Тур, административного центра провинции Южный Синай. Не менее 17 человек с тяжелыми травмами были госпитализированы на 14 машинах скорой помощи в ближайшие больницы.

Другие подробности случившегося пока не приводятся. Губернатор указанного региона Халед Фуда дал распоряжение местной полиции тщательно расследовать произошедшее.

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