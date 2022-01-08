Трое взрослых погибли в ДТП в Ивановской области

ТАСС, 8 января. Столкновение легкового автомобиля с грузовой фурой стало причиной гибели трех человек. Один ребенок пострадал и доставлен в больницу. Об этом сообщила в соцсети "ВКонтакте" в субботу пресс-служба управления МВД по Ивановской области.

"На трассе Иваново - Ярославль [произошло] ДТП, в котором погибли три человека. Volkswagen Polo оказался на встречной полосе и столкнулся с фурой. Погиб мужчина-водитель и две женщины. В салоне легковушки был и ребенок, он выжил и доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы УМВД по Ивановской области, на месте ДТП работают сотрудники полиции.