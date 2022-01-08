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Неизвестные сообщили об угрозе взрыва посольств Армении и Белоруссии в Москве

Здания были обследованы, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено
Посольство Беларуси в России Артем Процюк/ТАСС
Описание
Посольство Беларуси в России
© Артем Процюк/ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники заявили об угрозе взрыва посольств Армении и Белоруссии в Москве, требуя вывести войска с территории Казахстана. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне стало известно, что на электронную почту посольств Армении и Белоруссии пришло письмо с угрозами взрыва. Неизвестные требовали вывести войска стран с территории Казахстана", - сказал собеседник агентства.

По его словам, здания были обследованы, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

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