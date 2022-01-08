В Иркутской области трое заключенных в ИК объявили голодовку из-за отказа соблюдать режим

ТАСС, 8 января. Трое осужденных в исправительной колонии ИК-2 в Ангарске объявили голодовку в знак несогласия с соблюдением режима. Медики и психологи наблюдают за их состоянием, сообщает в субботу пресс-служба ГУ ФСИН России по Иркутской области.

"29 декабря 2021 года трое осужденных, которые содержатся в едином помещении камерного типа (ЕПКТ), обратились к администрации колонии с письменными заявлениями об отказе от приема пищи. Свой отказ мотивировали несогласием с выполнением режимных требований. Осужденные пьют воду и чай", - говорится в сообщении.

Уточняется, что их посетили представители прокуратуры и уполномоченный по правам человека в Иркутской области. В ведомстве также опровергли распространенную рядом СМИ информацию о том, что голодовка заключенных связана с применением насилия в их адрес со стороны работников исправительного учреждения.

"Данная информация не соответствует действительности. Сотрудники учреждения к осужденным физическую силу и специальные средства не применяли", - подчеркнули в ведомстве.

ИК-2 в Ангарске является колонией строгого режима. Там содержатся заключенные, впервые осужденные за тяжкие преступления. По данным ГУ ФСИН по региону, в единое помещение камерного типа помещают лиц, злостно нарушающих порядок отбывания наказания и негативно настроенных в отношении представителей администрации исправительного учреждения.