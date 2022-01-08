Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП на трассе в Башкирии

ТАСС, 8 января. Два автотранспортных средства столкнулись на трассе в Башкирии. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по республике.

"Сегодня в 13:55 (11:35 мск) в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 51-м км автодороги Чишмы - Киргиз-Мияки вблизи п. Вперед Давлекановского района республики с участием двух автотранспортных средств. <…> По прибытии на место установлено, что пострадали четыре человека (из них двое детей), погибших нет", - сказано в сообщении.

Пострадавшие, как уточняется в сообщении, на автомобиле скорой помощи были доставлены в Давлекановскую и Раевскую ЦРБ, где проходят медицинское обследование.

По данным синоптиков, в субботу местами по республике наблюдается усиление ветра до 17 м/с, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах при этом есть снежные заносы, снежный накат, гололедица, ухудшение видимости 500-1 000 м.