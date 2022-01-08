Reuters: в Эфиопии при авиаударе по лагерю для беженцев погибли 56 человек

ПРЕТОРИЯ, 8 января. /ТАСС/. По меньшей мере 56 человек погибли в результате воздушного удара по лагерю для перемещенных лиц на северо-западе эфиопского штата Тыграй. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой двух работников гуманитарных организаций.

По словам собеседников агентства, атака была проведена поздним вечером 7 января на лагерь в районе города Дедебит, который находится у границы с Эритреей. В результате бомбардировки убиты 56 человек, еще 30 ранены. Один из гуманитарных работников посетил больницу, куда доставлены пострадавшие. Его сообщения основаны на рассказах раненых.

Правительство Эфиопии пока не предоставило информацию по поводу произошедших событий. Нет также подтверждения авиаудара по лагерю в Дедебите из других независимых источников.

Федеральные подразделения ВС Эфиопии развернули 25 ноября 2021 года на севере страны крупное наступление на позиции сил Тыграя, которые пытались перерезать в Амхаре и Афаре важнейшие транспортные магистрали и выйти к столице. В ходе него правительственные части вернули контроль более чем над 40 городами в штатах Амхара и Афар, вынудив отряды повстанцев отступить на север, к административной границе Тыграя. Руководство повстанцев объявило 20 декабря, что отдало приказ всем отрядам покинуть территорию штатов Амхара и Афар и вернуться в Тыграй. Одновременно лидер Народного фронта освобождения Тыграя Дебрецион Геберемайкл предложил немедленно прекратить боевые действия на севере Эфиопии и начать переговоры о мире.