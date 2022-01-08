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Протесты в Казахстане

В Казахстане задержали корреспондента RT

Речь идет о внештатном корреспонденте телеканала Станиславе Обищенко

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Внештатный корреспондент RT Станислав Обищенко задержан в Казахстане. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале RT.

"Внештатный корреспондент RT Станислав Обищенко задержан в Казахстане", - говорится в сообщении.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.

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