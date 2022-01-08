В Тюмени девять человек умерли от отравления метиловым спиртом

ТАСС, 8 января. Девять человек умерли от отравления метиловым спиртом в Тюмени. За сбыт некачественного продукта уже задержаны четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области.

"По версии следствия, в период с 3 января 2022 года в торговых точках, расположенных на улицах Ставропольской и Рижской в городе Тюмени, несколькими лицами была сбыта гражданам нелицензионная спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой "Родники Сибири", представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли девять человек. <…> По горячим следам установлены и задержаны четверо подозреваемых 1971, 1993, 1974 и 1987 годов рождения", - говорится в сообщении.

Торговые точки расположены в центральной части города. В пресс-службе добавили, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц"). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время осмотрено место происшествия, а также прошли обыски по месту жительства подозреваемых и потерпевших, следователи допрашивают свидетелей, назначены необходимые экспертизы. В связи с произошедшим следственное управление призывает граждан воздержаться от употребления суррогатного алкоголя с водочной этикеткой "Родники Сибири".