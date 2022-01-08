Один человек погиб в ДТП в Рязанской области

ТАСС, 8 января. Столкновение грузовика и двух легковых автомобилей под Рязанью стало причиной гибели одного человека и ранения еще семи, в том числе ребенка. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Госавтоинспекции по Рязанской области.

"В Рязанском районе на автодороге Р-132 примерно в 16:00 (мск) произошло ДТП с участием двух легковых и одного грузового автомобиля. <...> один человек погиб, семь человек, в том числе ребенок, получили травмы", - сообщила она.

По данным пресс-службы ведомства, предварительно, грузовик наехал на два легковых автомобиля, которые остановились на запрещающий сигнал светофора. "На месте работают сотрудники полиции. Проводится проверка", - говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции по Рязанской области.