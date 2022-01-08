В Екатеринбурге на Объездной дороге произошли два ДТП с участием шести автомобилей

ТАСС, 8 января. Два ДТП с участием шести автомобилей произошли на Объездной дороге в Екатеринбурге, где передвижение затруднено из-за снегопада. Пострадавших в авариях нет, сообщили ТАСС в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

"Первое ДТП - водитель автомобиля Hyundai Accent допустил заднее столкновение с движущейся впереди в попутном направлении автомашиной Volkswagen Polo. После чего водитель автомашины Lada Xray, движущейся в попутном направлении, при перестроении допустил заднее столкновение с автомашиной Hyundai Accent ", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, второе ДТП произошло из-за того, что водитель ВАЗ-2111 столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем "Киа", который в свою очередь врезался в "Сузуки", ехавшим в том же направлении. Аварии произошли около 20:30 по местному времени (18:30 мск). Сотрудники ГИБДД на месте оказали водителям помощь.

По данным синоптиков, 8 января местами в Свердловской области на дорогах гололедица.