СМИ: в горах Словакии ищут пропавших польских туристов

ПРАГА, 8 января. /ТАСС/. Группа польских туристов, совершавших восхождение на самую высокую точку крупнейших в Словакии гор Высокие Татры (северо-восток республики) - Герлаховский Щит, пропала в пятницу, их поиск ведется силами горноспасательной службы и полиции страны. Об этом сообщило в субботу Словацкое телевидение.

Согласно ТВ, трое поляков, имеющих определенную подготовку альпинистов, направились покорить Герлаховский Щит. Высота этой горы достигает почти 2 700 м. С пятницы, к середине дня которой погода в Высоких Татрах стала резко ухудшаться, они не выходят на связь. Ведущиеся около суток поиски не дали результатов. К словацким спасателям должны подключиться их польские коллеги.

Поиски туристов будут продолжаться в течение ночи на воскресенье.